Должность первого заместителя губернатора и руководителя аппарата разделят

О планируемых переменах в структуре правительства сообщил губернатор Орловской области.

Андрей Клычков подробно рассказал о кадровых переменах перед совещанием 16 октября. Будет разделена должность первого заместителя губернатора Орловской области — руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области на две новых: заместитель губернатора в правительстве по внутренней политике и представитель губернатора в Орловском областном Совете; руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области.

«Прошу подготовить законодательную инициативу по внесению изменений в Устав Орловской области. После прохождения всех процедур будут определены люди, кто будет замещать данные должности», – уточнил Андрей Клычков.

Ранее первым заместителем губернатора и руководителем аппарата являлся Вадим Соколов. После выборов главы региона он перешел в Совет Федерации.

В новом правительстве Орловской области не нашлось места главе депздрава Игорю Петчину, руководителю департамента образования Алексею Карлову, начальнику департамента сельского хозяйства Александру Шалимову. Последнего сменит его заместитель Евгения Суровцева. После согласования с профильным министерством место Карлова может занять директор БУ ОО ДПО «Института развития образования» Ирина Патронова. С ноября 2022 года пустующее кресло члена правительства – руководителя департамента промышленности торговли предложено генеральному директору АО «Орелгортеплоэнерго» Денису Леонову. Также потребуется согласование в профильном министерстве. До членов правительства повышены с 17 октября начальник департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин, исполняющий обязанности руководителя ЖКХ и ТЭК Сергей Латынин.

ИА «Орелград»