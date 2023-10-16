В Орловской области назвали нерасторопные УК и муниципалитеты

Они входят в отопительный сезон с проблемами.

Тема обсуждалась на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Орловской области.

Как оказалось, этой осенью только на официальную горячую линию поступило около 400 обращений от граждан, в чьи дома вовремя не пришло тепло. Как рассказал представитель Ростехнадзора, проблемы с вхождением в отопительный сезон демонстрируют «Первая городская управляющая компания», ООО «Домком», Управляющая компания «Алеся» и «УК Умный дом». Отметим, что ранее по последнему предприятию высказывался и сам губернатор Андрей Клычков.

На данный момент тепло пущено в 4374 многоквартирных дома, 249 детсадов и 342 школы, а также в 501 объект сферы здравоохранения. Из социальных объектов холодными остаются три. Два из них находятся в Новосиле – здесь, во время запуска теплотрассы, был выявлен порыв сети. В связи с этим ведутся достаточно масштабные работы по замене всего участка трассы. Холодно и в школе, и в детсаду. Сегодня планируют подключить к теплу дошкольное учреждение, завтра – общеобразовательное.

Также проблемы есть в посёлке Знаменка Орловского муниципального округа. Здесь завершаются работы по наладке и запуску только что смонтированной котельной. По этой причине пока не потеплело в местной школе. Эта ситуация должна измениться в середине текущей недели.

В целом Технадзор выявил ряд райцентров и районов, где у службы «нашлись вопросы» по вхождению в отопительный сезон. Это Орёл, Мценск, посёлки Верховье и Нарышкино, а также Глазуновский, Залегощенский и Новосильский районы.

Клычков, подводя итог данной теме, поручил усилить работу с УК. Также до 15 ноября все муниципальные образования должны получить паспорта готовности к прохождению отопительного сезона 2023-2024-го годов.

ИА «Орелград»