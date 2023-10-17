38-летний орловец подозревается в госизмене

17.10.2023 | 13:34 Закон и порядок, Новости, СВО

Его задержали сотрудники ФСБ.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, в отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (257 УК РФ). Он заключён под стражу.

По текущей версии, мужчина причастен к диверсионной деятельности. А именно – к двум диверсионно-террористическим актам на объектах транспортной инфраструктуры и ещё к одному — на объекте отрасли связи. Данные действия он совершал по заданию Службы безопасности Украины за денежные вознаграждения. Инструкции по организации диверсий подозреваемый получал через мессенджер.

Розыском занималось УФСБ при поддержке регионального Управления МВД, а также Линейного отдела МВД России на станции Орёл. В рамках дела продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия.

Ранее стало известно, что на Орловщине вынесли приговор крупному производителю и распространителю наркотиков.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования