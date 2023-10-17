38-летний орловец подозревается в госизмене

Его задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, в отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (257 УК РФ). Он заключён под стражу.

По текущей версии, мужчина причастен к диверсионной деятельности. А именно – к двум диверсионно-террористическим актам на объектах транспортной инфраструктуры и ещё к одному — на объекте отрасли связи. Данные действия он совершал по заданию Службы безопасности Украины за денежные вознаграждения. Инструкции по организации диверсий подозреваемый получал через мессенджер.

Розыском занималось УФСБ при поддержке регионального Управления МВД, а также Линейного отдела МВД России на станции Орёл. В рамках дела продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия.

Ранее стало известно, что на Орловщине вынесли приговор крупному производителю и распространителю наркотиков.

ИА «Орелград»