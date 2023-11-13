В Орле заключён под стражу подозреваемый в приставаниях к семикласснику

13.11.2023 | 17:44 Новости, Происшествия

Решение вынес Советский районный суд.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в пресс-службе суда, подозреваемый заключён под стражу на 2 месяца в рамках расследования дела. Оно возбуждено по статье 135 УК РФ по 2 части. Мужчине инкриминируют развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Наказание по данной части данной статьи составляет от трёх до восьми лет лишения свободы.

Известно, что обвиняемый является жителем Орла, а потерпевший – мальчик 2010-го года рождения. Делом занимается Следственное управление Следственного комитета по Орловской области.

«В ходе судебного заседания обвиняемый свою причастность к совершению инкриминируемого ему деяния отрицал», – отметили в суде. При избрании меры пресечения был учтён ряд факторов – тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, позиция законного представителя потерпевшего.

Некоторые подробности об инциденте ранее опубликовал телеграм-канал Shot. По данным СМИ, всё произошло в душевой бассейна стадиона имени Ленина, а подозреваемый в развратных действиях – «ранее не судимый начальник производственного отдела орловской фирмы, занимающейся ремонтом дорог».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования