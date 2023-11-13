В Орле заключён под стражу подозреваемый в приставаниях к семикласснику

Решение вынес Советский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, подозреваемый заключён под стражу на 2 месяца в рамках расследования дела. Оно возбуждено по статье 135 УК РФ по 2 части. Мужчине инкриминируют развратные действия в отношении несовершеннолетнего. Наказание по данной части данной статьи составляет от трёх до восьми лет лишения свободы.

Известно, что обвиняемый является жителем Орла, а потерпевший – мальчик 2010-го года рождения. Делом занимается Следственное управление Следственного комитета по Орловской области.

«В ходе судебного заседания обвиняемый свою причастность к совершению инкриминируемого ему деяния отрицал», – отметили в суде. При избрании меры пресечения был учтён ряд факторов – тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, позиция законного представителя потерпевшего.

Некоторые подробности об инциденте ранее опубликовал телеграм-канал Shot. По данным СМИ, всё произошло в душевой бассейна стадиона имени Ленина, а подозреваемый в развратных действиях – «ранее не судимый начальник производственного отдела орловской фирмы, занимающейся ремонтом дорог».

ИА «Орелград»