На Орловщине мужчину осудят за гибель его сына

Он стал виновником ДТП, в котором погиб мальчик.

Как сообщили в Следственном комитете, обвиняемый – 43-летний житель Тульской области. Он обвиняется по статье 264 УК РФ – в «пьяном» нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть человека.

В результате необдуманных действий мужчины скончался его 15-летний сын. Всё произошло 18 сентября текущего года на трассе «Орёл – Ефремов» (в Новодеревеньковском районе, рядом с селом Судбище).

Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, позволил себе сесть за руль своей «Лады». Рядом, на переднем пассажирском сидении, находился его 15-летний ребенок. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «КАМАЗом», который ехал в противоположном направлении. Несовершеннолетний пассажир погиб.

«Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении», – отметили в СУ СК РФ по Орловской области.

ИА «Орелград»