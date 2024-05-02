После ДТП госпитализированы 2-летняя девочка и 13-летний мальчик

Авария произошла в Болхове накануне.

В 12 часов 40 минут на местной улице Маяковского столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан». Это случилось на выезде из города рядом с АЗС «Роснефть».

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, 37-летний водитель «Лады» ехал в сторону Орла. «Ниссаном» управлял 40-летний мужчина.

В результате столкновения машины получили серьёзные повреждения. Чтобы извлечь потерпевших из автомобилей, потребовалась помощь сотрудников МЧС.

Телесные повреждения получили четверо человек, ехавших в «Ладе» – водитель, 38-летняя женщина, а также девочка 2021-го и мальчик 2013-го годов рождения. Все они госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Орле на Наугорском шоссе электросамокатчик сбил девушку.

ИА «Орелград»