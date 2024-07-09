Нокаутировавший подростка в Орле извинился перед ним

9.7.2024 | 10:43 Криминал, Новости

Видео появилось в соцсетях.

Фото: t.me/Orel_top24

В частности, его разместил телеграм-канал Орёл24.

Как оказалось, нападавшему 17 лет. «Прошу прощения за то, что ударил пацана. Ручаюсь за то, что больше такое не повторится», – заявил он.

Как пишут авторы публикации, свой поступок он представляет как превентивную самооборону. По его версии, молодые люди столкнулись плечами. После этого парень, якобы, решил, что его «оппонент» применит перцовый баллончик, и нанёс опережающий удар.

Напомним, что 15-летний подросток, пострадавший от нокаута, до сих пор находится в больнице. На инцидент обратили внимание сначала СМИ, а затем глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал возбудить уголовное дело.

Как уточняют авторы публикации, ранее у 17-летнего нападавшего уже были проблемы с законом в связи с угоном машины в Северном районе Орла.

ИА «Орелград»


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