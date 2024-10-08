Орловцу, нападавшему на бабушку-ветерана, вменили статью «разбой»

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. На данный момент мужчина задержан. Известно, что ему 36 лет.

Уголовное дело возбуждено по статье «разбой» (162 УК РФ), причём по её второй части, которая предусматривает дополнительную ответственность (за использование оружия или предметов, выступающих как оружие). Максимальное предусмотренное наказание — срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей.

Данное дело возбуждено в связи с эпизодом, имевшим место в сентябре этого года. По предварительным данным, в тот раз от орловца пострадала его мать, а не бабушка-ветеран. Мужчина, угрожая ножом, похитил у неё денежные средства.

Однако в прокуратуре отметили, что при координирующей роли надзорного ведомства проводятся проверки по фактам других действий мужчины — в том числе, в отношении ветерана Великой Отечественной войны и несовершеннолетнего. Очевидно, здесь пострадавшей стороной выступают уже бывшая узница нацистских лагерей и её правнук.

Ранее стало известно, что на орловскую ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

ИА «Орелград»