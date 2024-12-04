В Орле участок у стадиона Ленина используют под бассейн

Поручение о его строительстве дал президент Владимир Путин.

Любопытную информацию озвучил глава Департамента физкультуры и спорта Алексей Берестов в интервью «Орёлтаймс».

Чиновник прояснил назначение земельного участка, расположенного рядом со стадионом имени Ленина, площадью 27,7 тысячи квадратных метров. Около недели назад правительство области распорядилось передать эту землю стадиону. На завершение процедуры потребуется около четырёх месяцев.

Как выяснилось, участок используют под строительство бассейна.

«У нас есть поручение от президента по строительству бассейна, который, возможно, в том числе будет совмещён со спортивным залом… Мы сейчас уже приступаем к разработке заданий на проектирование, и в скором времени начнётся само проектирование», – рассказал Берестов.

Строительство этого объекта губернатор Андрей Клычков анонсировал ещё год назад. Известно, что длина бассейна составит 50 метров. Другие подробности пока неизвестны.

Сейчас на стадионе Ленина уже есть один бассейн, где недавно сделали ремонт.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин официально рекомендовал региональным исполнительным властям включить обучение детей плаванию в перечень государственных услуг.

ИА «Орелград»