На Генерала Родина до сих пор нет горячей воды. Мэрия обманула жителей

Власти обещали дать горячую воду еще во вторник вечером.

Жители домов в районе Веселой Слободы до сих пор остаются без горячей воды и отопления. Об этом они рассказали «Орелграду».

По словам одной из жительниц, сегодня из крана с горячей водой пошла холодная вода. Когда она потеплеет, никто не знает.

Напомним, в администрации Орла на совещании во вторник звучало, что пуск горячей воды в квартиры на улице Генерала Родина начнется в тот же день вечером.

Ранее сообщалось, что коммунальщики уже два раза переносили срок конца ремонта труб на улице Генерала Родина, и с середины сентября жители остаются без горячей воды. По словам Ванифатова, рабочие уложили не те трубы, которые были предусмотрены проектом.

ОНФ отмечал, что работа по замене теплотрасс в Орле ведется медленно. По состоянию на вторник не был доделан ремонт на улицах Латышских стрелков и Автовокзальной.

ИА «Орелград»