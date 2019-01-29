Рыбаков опубликовал обращение обманутых дольщиков с Бурова и из Нарышкино

Они рассказали о «громких обещаниях группы лиц под громким названием «Губернаторский контроль»

Депутат облсовета Виталий Рыбаков опубликовал видео с обманутыми дольщиками, которые вложились в строительство домов №46 на улице Бурова в Орле и на улице Садовой в Нарышкино. Наступил 2019 год, а они все еще не въехали в свои квартиры, за которые платят ипотеку или уже заплатили.

«Мы надеялись на помощь губернатора Андрея Клычкова, но получили лишь обещания от группы лиц под громким названием «Губернаторский контроль», — сказала дольщик из Урицкого района Милана Савосина.

В своем видео Рыбаков напомнил, что приезжавший во главе делегации глава департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин пообещал встречаться с урицкими дольщиками ежедневно, и «рычагов у администрации области хватает».

Другой житель Нарышкино Сергей Ульянов сказал, что работы на стройке заморожены. На воротах висит замок.

Дольщики с улицы Бурова рассказали, что обошли все инстанции вплоть до губернатора области Андрея Клычкова. По словам одной из женщин, глава региона «был очень удивлен», когда встретил их в стенах областной администрации.

«Он лично нам пообещал, что господин [зампред правительства области] Злобин занимается, что нам будет выделен участок и где-то в мае месяце мы получим ключи», — сказала она.

Рыбаков уверен, что орловские чиновники замалчивают проблемы обманутых дольщиков.

ИА «Орелград»

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