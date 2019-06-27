Уволенная Клычковым главврач назвала итоги проверки ее работы фейком

Наталья Петина уверена: чиновники хотят «нарыть» на нее компромат, чтобы обосновать увольнение

Экс-главврач поликлиники №2 Орла Наталья Петина назвала фейком итоги проверки ее деятельности, которую инициировал департамент здравоохранения Орловской области.

Результаты на днях опубликовали «Орловские новости». В публикации утверждается, что Петина ввела сверхнормативную ставку заведующего эндоскопическим кабинетом под своего супруга и взяла на работу «ближайших родственниц», которые на самом деле не исполняли свои обязанности. Также издание заявило, что Петина подписала акты приемки информатизации медицины с компанией «СофТрастИнк».

Бывшая главврач ответила, что доктор Владимир Петин ей давно не муж, а должность под него ввел бывший руководитель поликлиники Павел Яковлев еще в 2008 году.

«Он [Яковлев] расформировал отделение лучевой эндоскопической диагностики, которым заведовал доктор Владимир Петин. Так вот доктора Владимира Петина назначил заведующим специализированным эндоскопическим кабинетом именно главврач Павел Александрович Яковлев, и было это в 2008 году. Я к этому никакого отношения не имею. В своё время, опять же, когда я работала хирургом, я привела в поликлинику своих трёх детей, которые закончили медицинский институт. У нас семейная династия врачей. Раньше это было в почёте. Но на сегодняшний день в поликлинике работает только одна моя дочь, она рентгенолог», — сказала Петина изданию «Орелтаймс».

Из трех актов приемки главврач подписала только самый первый. По остальным работы еще не завершены, документы находятся у Петиной на руках, заявила она.

Медик также отвергла обвинения в том, что поликлиника приписывала число пациентов, прошедших диспансеризацию, и в выписывании премий: «Премирование возможно только при наличии фонда экономии оплаты труда, а у нас фонда экономии нет уже много лет. Его не было уже в то время, когда я заступила на должность главврача. Так что это ложь».

Ставки судебного поверенного и юриста, которые облздрав посчитал излишними, были поликлинике необходимы. Судебного поверенного брали на работу еще до Петиной, разрывать с ним договор она не стала.

«Чего греха таить, заявлений от пациентов поступает много, например, по лекарственному обеспечению. И все эти вопросы приходилось рассматривать в суде. Поэтому договор с судебным поверенным я расторгать не стала. Юрист тоже был необходим, так как внедрялся 44-ФЗ о госзакупках, вводились системы контрактных служб, оформлялась масса документов и договоров. Кроме того, оплата этим людям проводилась из разных источников. Юрисконсульт получал зарплату из средств ОМС как штатное лицо, а судебный поверенный – из средств от приносящей доход деятельности по индивидуальному договору. Я считаю, что подобное было правомочным сделать», — рассказала доктор.

По мнению Петиной, облздрав ищет любую причину, чтобы обосновать ее увольнение. Чиновники могут ожидать решения суда в ее пользу и пытаются «спасти» дело.

Между тем Депутат облсовета Валентина Остроушко призвала орловцев рассказывать о беспределе в орловском здравоохранении. Истории можно рассказывать в комментариях под ее публикацией в Facebook или приносить запросы на имя депутата на боковой вход областной администрации. По словам Остроушко, на сессии облсовета 28 июня глава департамента здравоохранения Иван Залогин будет отчитываться о развитии медицины в 2018 году и планах на 2019 год. Завтра же, 28 июня, состоится и очередное заседание суда по делу Петиной.

Увольнение Натальи Петиной и информатизация медицины

Главного врача поликлиники №2 Орла Наталью Петину уволили 26 марта 2019 года в связи с достижением предельного возраста. При этом медик имела право доработать до истечения договора в июне 2019 года.

По данным «Орелграда», накануне увольнения Петина отказалась подписывать документы по «скандальной информатизации здравоохранения» с белгородским ООО «СофтТраст Инк». По мнению главврача, работы не были выполнены в полном объеме, и система не функционировала.

Прокуратура Орловской области встала на защиту Петиной и направила протест Андрею Клычкову. Отказ главврача подписывать документы по информатизации указан как вероятный повод ее увольнения.

Областные власти отказались восстанавливать Петину в должности и увели дело в суд.

Накануне начала тяжбы в поликлинику №2 заявилась комиссия из сотрудников облздрава, фонда обязательного медстрахования и департамента финансов. Они начали искать нарушения, допущенные медучреждением и Петиной в 2017-2018 годах. Проверяющие изъяли карточки всех пациентов, которых она принимала как хирург.

На первом заседании представители правительства Орловской области и департамента здравоохранения отрицали, что совершали какие-либо нарушения. Судья поинтересовалась, почему на приказе об увольнении главврача не было подписей правового управления и первого вице-губернатора Вадима Соколова. Чиновники ответили, что считают, что Андрей Клычков может не прислушиваться к мнению подчиненных.

Депутат областного совета Валентина Остроушко довела информацию о ситуации вокруг Петиной до администрации президента. По ее словам, после этого ее попытался отчитать советник губернатора Сергей Лежнев.

Власти Орловщины осенью 2018 года объявили информатизацию местного здравоохранения и выделили на нее 63 млн рублей, хотя ранее, в 2010-2016 годах, на эти цели уже были потрачены сотни миллионов. Конкурсная документация была составлена так, что выиграть могла только одна фирма – белгородское ООО «СофтТраст Инк». Она в итоге и получила контракт.