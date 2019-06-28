Клычков проиграл суд уволенной главврачу поликлиники

Наталье Петиной присудили зарплату за три месяца

Суд Советского района Орла частично удовлетворил иск уволенной главврача поликлиники №2 Орла Натальи Петиной к правительству Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд признал, что с Петиной незаконно расторгли договор раньше срока, и постановил изменить дату увольнения с 27 марта на 25 июня 2019 года. Распоряжение правительства Орловской области о ее увольнении, подписанное губернатором Андреем Клычковым, признано незаконным.

Изменена и формулировка увольнения Петиной — с «достижения предельного возраста» на «истечение трудового договора». Также суд обязал поликлинику выплатить Петиной зарплату за три месяца.

Решение пока не вступило в силу, отмечается в пресс-релизе.

Увольнение Натальи Петиной и информатизация медицины

Главного врача поликлиники №2 Орла Наталью Петину уволили 26 марта 2019 года в связи с достижением предельного возраста. При этом медик имела право доработать до истечения договора в июне 2019 года.

По данным «Орелграда», накануне увольнения Петина отказалась подписывать документы по «скандальной информатизации здравоохранения» с белгородским ООО «СофтТраст Инк». По мнению главврача, работы не были выполнены в полном объеме, и система не функционировала.

Прокуратура Орловской области встала на защиту Петиной и направила протест Андрею Клычкову. Отказ главврача подписывать документы по информатизации указан как вероятный повод ее увольнения.

Областные власти отказались восстанавливать Петину в должности и увели дело в суд.

Накануне начала тяжбы в поликлинику №2 заявилась комиссия из сотрудников облздрава, фонда обязательного медстрахования и департамента финансов. Они начали искать нарушения, допущенные медучреждением и Петиной в 2017-2018 годах. Проверяющие изъяли карточки всех пациентов, которых она принимала как хирург.

На первом заседании представители правительства Орловской области и департамента здравоохранения отрицали, что совершали какие-либо нарушения. Судья поинтересовалась, почему на приказе об увольнении главврача не было подписей правового управления и первого вице-губернатора Вадима Соколова. Чиновники ответили, что считают, что Андрей Клычков может не прислушиваться к мнению подчиненных.

Депутат областного совета Валентина Остроушко довела информацию о ситуации вокруг Петиной до администрации президента. По ее словам, после этого ее попытался отчитать советник губернатора Сергей Лежнев.

До суда стали известны результаты проверки поликлиники №2, инициированной облздравом. Чиновники заявили, что Петина ввела сверхнормативную ставку заведующего эндоскопическим кабинетом под своего супруга и взяла на работу «ближайших родственниц», которые на самом деле не исполняли свои обязанности. Также утверждалось, что Петина подписала акты приемки информатизации медицины с компанией «СофТрастИнк».

Экс-главврач назвала опубликованную информацию фейком. По ее словам, с доктором Владимиром Петиным она давно в разводе, а в эндоскопический кабинет его устроил предыдущий главврач Павел Яковлев. Две из трех дочерей Петиной уже не работают в поликлинике, одна трудится рентгенологом.

Медик также отвергла обвинения в том, что поликлиника приписывала число пациентов, прошедших диспансеризацию, и в выписывании премий. По мнению Петиной, областные власти искали зацепку, чтобы уволить ее по другой причине.

Власти Орловщины осенью 2018 года объявили информатизацию местного здравоохранения и выделили на нее 63 млн рублей, хотя ранее, в 2010-2016 годах, на эти цели уже были потрачены сотни миллионов. Конкурсная документация была составлена так, что выиграть могла только одна фирма – белгородское ООО «СофтТраст Инк». Она в итоге и получила контракт.

ИА «Орелград»