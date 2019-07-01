ЛДПР выдвинула Романа Неверова на выборы депутата Госдумы от Орловской области

1.7.2019 | 15:41 Новости, Политика

Сейчас он является координатором отделения

Еще одним кандидатом в депутаты Госдумы от Орловской области стал член ЛДПР Роман Неверов. Об этом «Орелграду» сообщил лидер фракции партии в облсовете Андрей Куцын.

Роман Неверов является координатором орловского отделения ЛДПР. На этом посту в 2018 году он сменил именно Куцына, у которого истек срок полномочий.

Неверову 31 год. Для него эта избирательная кампания станет шестой: он участвовал в довыборах в горсовет Орла в 2012 году, довыборах в Троснянский райсовет в 2014 году, выборах главы Малахово-Слободского сельского поселения, выборах в горсовет Орла в 2015 году и выборах в орловский облсовет в 2016 году.

ИА «Орелград»

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