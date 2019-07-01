Руслан Перелыгин поборется за место в Госдуме

Его выдвинула «Справедливая Россия»

«Справедливая Россия» выдвинула депутата орловского облсовета, лидера регионального отделения партии Руслана Перелыгина на выборы депутата Госдумы от Орловской области. Об этом сообщается на сайте политорганизации.

Решение было принято на заседании президиума центрального совета «Справедливой России». Кандидатуру Перелыгина выдвинули тайным голосованием. Эсеры будут принимать участие в гонках во всех четырех областях, где выбирают депутатов Госдумы.

Ранее намерение участвовать в выборах депутата Госдумы от Орловской области заявили депутаты горсовета Орла Ольга Пилипенко («Единая Россия») и Иван Дынкович (КПРФ), а также активистка Марина Прокофьева (самовыдвижение). «Яблоко» выдвинуло бизнесмена Валерия Чудо.

ЛДПР не называла своего кандидата.

Как и сообщал «Орелград», от «Справедливой России» вопреки слухам не пошел на выборы московский экономист Никита Исаев.

ИА «Орелград»