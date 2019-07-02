Медведев, Чайка и Скворцова проверят, почему у орловцев низкие зарплаты

Президент раздал поручения по итогам «Прямой линии».

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам «Прямой линии» 20 июня, в эфире которой прозвучали две жалобы из Орловской области.

Напомним, учитель высшей категории из Орла пожаловалась на зарплату в 10,7 тысяч рублей. Путин также обратил внимание на смс-сообщение от работников орловской станции скорой помощи – они также рассказали главе государства о низких доходах. К проверкам этой информации подключились Следственный комитет, прокуратура и «Единая Россия».

Судя по тексту, опубликованному на сайте Кремля, ситуацией в Орловской области займутся и федеральные структуры. Минздраву России поручено «провести анализ уровня средней заработной платы медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь». Ответственными назначены министр Вероника Скворцова и губернатор области Андрей Клычков. Им предстоит отчитаться перед президентом к 15 августа.

Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву Путин поручил «обеспечить оперативное рассмотрение уполномоченными органами государственной власти поступающих по «горячей линии» обращений граждан по вопросам несоблюдения установленного соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе и принять меры по устранению выявленных нарушений».

Совместно с Генеральной прокуратурой правительство должно устранить нарушения в сфере выплаты зарплаты бюджетникам.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело после жалобы президенту со стороны обманутых дольщиков из Орловской области. Они вложились в строительство микрорайона «Первый» в деревне Образцово, но уже более года ждут достройки домов.

ИА «Орелград»

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