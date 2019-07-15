Возбуждено уголовное дело о расстреле собак под Орлом

За расследованием следят прокуратура и отдел собственной безопасности МВД

По факту жестокой расправы с собаками в деревне Крутая Гора Орловского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили волонтеры в группе «ОСВВ г. Орел».

Речь идет о статье «Жестокое обращение с животными». За расследованием следят прокуратура Орловского района и отдел собственной безопасности МВД.

«Почему этот случай резонансный и требует такого пристального расследования? Стрельба проводилась напротив школы человеком, владеющим несколькими видами оружия. Человек мог быть в пьяном виде, или пуля могла отрекошетить, могли пострадать люди, и что страшнее – дети», — указано в группе (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.)

Напомним, о расстреле собак стало известно в июле. Сельчане вызвали полицию, однако сотрудники оставили мертвых собак разлагаться. Волонтеры жаловались, что полицейские перенаправляют их друг на друга и не желают заниматься расследованием.

По данным «Орелграда», очевидцы в личных разговорах утверждают, что стрелок – бывший полковник полиции. Нашему изданию не удалось выяснить его имя и фамилию – ее отказываются произносить, опасаясь встречного дела за клевету.

ИА «Орелград»