В Орле завершили расследование дела о «троллейбусе-убийце»

Водитель пойдет под суд, а маршрутчик, который высадил людей под колеса, остался в стороне от разбирательства.

В СУ СК отчитались о завершении расследования трагедии 9 октября 2018 года в Орле. В тот день на остановке «Дворец спорта» троллейбус наехал на людей, трое погибли на месте, двое оказались в реанимации. Обстоятельства ДТП давали понять, что маршрутчик высадил людей со второго ряда. Чтобы добраться до тротуара, им пришлось пройти перед троллейбусом. В этот момент неисправный электротранспорт сдвинулся с места и сбил толпу. Но, по версии следствия, во всем оказалась виновата исключительно 49-летняя водитель троллейбуса.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Орловской области, следователи установили, что водитель троллейбуса на остановке обнаружила поломку пусковой педали. Но вместо того, чтобы остановиться и вызвать специалистов, она попыталась устранить неполадку на ходу.

— В результате самонадеянных действий обвиняемой троллейбус стремительно начал движение и наехал на пассажиров, находившихся на проезжей части, — говорится в сообщении ведомства.

О возможном привлечении к ответственности сотрудников ТТП, которые выпустили на линию неисправный троллейбус, или водителя маршрутки, который высадил пассажиров со второго ряда дороги прямо под его колеса, ничего не сообщается.

Как уже писал «Орелград», водитель маршрутки позже рассказал, что стал высаживать людей на проезжую часть потому, что из-за остановившегося троллейбуса у него не было возможности подъехать к остановке ближе.

Водитель троллейбуса изначально давала показания о том, что состав заглох, в это время подъехала маршрутка и из нее стали выходить люди, а троллейбус неожиданно тронулся снова. В марте 2019 года стало известно, что женщину признали невменяемой. Следователи собирались выяснить , когда это произошло – до или после смертельного ДТП.

Обновлено: Следственный комитет передал материалы о водителе маршрутки в полицию, сообщила «Орелграду» официальный представитель управления Юлия Дорофеева.

ИА «Орелград»