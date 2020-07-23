СМИ нашли пробел в декларации Лежнева

23.7.2020 | 9:57 Новости, Политика

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Советник губернатора не указал, где проживает

«Орелтаймс» обратил внимание на пробел в декларации о доходах Сергея Лежнева – советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Лежнев не указал имущество, находящееся во временном пользовании.

В декларации Лежнева за 2019 год фигурируют только квартира площадью 58,3 кв. м, 10 соток земли и нежилое помещение площадью 2736,7 кв. м. В графе «перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании» стоит прочерк.

«Учитывая, что Сергей Лежнев прибыл на Орловщину по зову сердца и просьбе своего патрона из Москвы, вполне логично предположить, что все виды указанного на праве собственности имущества находятся уж точно не в Орле. Неужели государственный служащий Орловской области не удостоился чести предоставления ему правительственной жилплощади? А если удостоился, то почему не указал?» — задаются вопросом коллеги.

За недостоверные сведения в декларации чиновников предписано увольнять, напоминает «Орелтаймс».

ИА «Орелград»

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