Орловским обманутым дольщикам выплатили почти 0,5 млрд рублей

По факту хищения средств участников долевого строительства орловские силовики расследуют шесть уголовных дел.

Более трехсот орловских обманутых дольщиков получили компенсации от федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. В общей сложности им перечислили порядка полумиллиарда рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как уже писал «Орелград», в прошлом году региональное правительство заключило соглашение с федеральной структурой, созданной по поручению президента Владимира Путина. По его условиям, для поддержки обманутых дольщиков требуется софинансирование из областного бюджета.

— В результате принятых мер по 4 объектам (из 11, — прим.ред.), включенным в реестр проблемных, наблюдательным советом федерального фонда принято решение о выплате денежного возмещения гражданам-участникам долевого строительства многоквартирного дома №5 по ул. Родзевича-Белевича в г. Орле, многоквартирного дома №2 по ул. Изумрудной в дер. Образцово Орловского района и дома №83 по ул. Панчука в г. Орле. Денежные средства выплачены 319 гражданам на общую сумму более 447 млн рублей, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Сообщается, что в скором времени наблюдательный совет примет решение и по дольщикам дома №46 по улице Бурова в Орле и дома №10Б по улице Садовой в Нарышкино. Эти здания либо достроят, либо покупатели квартир в них также получат компенсацию.

Сегодня орловские силовики расследуют шесть уголовных дел по фактам хищения денег дольщиков. Два из них, как уже писал «Орелград», были возбуждены с назначением на должность областного прокурора Владислава Малкина. Речь идет о строительстве дома № 15 в деревне Образцово Орловского района по улице Северной (застройщик — ООО «Проспект») и жилищного комплекса на территории, ограниченной улицами Дмитрия Блынского, Раздольной, Бурова и Космонавтов в Орле (застройщик ООО — «Унистрой-Орел»).

Также силовики выясняют, куда делись деньги дольщиков, вложившихся в дом №46 (2 очередь) по улице Бурова и дом № 5 по ул. Родзевича-Белевича в Орле; дом на улице Маршала Куликова на Знаменке; дома в микрорайоне «Первый» в Образцово и по улице Дружбы Народов в Ливнах.

На ведомственном совещании Малкин призвал правоохранителей рассматривать застройщиков проблемных объектов «не как предпринимателей, не выполнивших контракт, а исключительно как мошенников, совершивших хищение в особо крупном размере», рассказала ОГТРК.

ИА «Орелград»