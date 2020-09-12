Орловский суд вдвое снизил гигантский штраф за траву

Компания «Маслово» сумела добиться смягчения наказания.

Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. История началась с планового рейда, который ранее инспекторы ведомства провели на территории Платоновского сельского поселения Орловского района. Там они обнаружили заросшие сорняками участки из категории земель сельскохозяйственного назначения. На них росли даже деревья. Это явно указывают на то, что земли попросту заброшены, хотя закон велит использовать их по назначению.

Инспекторы на месте произвели необходимые замеры. По их подсчетам, общая площадь заросшей земли составила 581,35 тысячи квадратных метров. В ходе проверки было установлено, что собственником участков является компания «Маслово». В отношении нее была проведена внеплановая документарная проверка.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, было установлено, что «зарастание земельных участков стало следствием ненадлежащего проведения предприятием агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью». На компанию завели административное дело и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Однако фирма с этим не согласилась. Решение она оспорила в Орловском районном суде. Истец просил отменить ведомственное постановление о привлечении к административной ответственности. Суд в удовлетворении данного требования отказал, посчитав доказанным факт нарушения земельного законодательства. Однако он вдвое снизил сумму штрафа – теперь компании придется выплатить «всего» 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»