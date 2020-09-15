На экс-замглавы Орла Игнатушина завели два уголовных дела

Бывшего чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

На бывшего начальника управления городского хозяйства мэрии Орла завели уголовное дело. По данным «Орелграда», речь идет о скандально известном Романе Игнатушине. В сообщении прокуратуры Орловской области имя бывшего госслужащего не указано. Зато известно, что из-за нерасторопности экс-чиновника две орловские многоэтажки не получили вовремя статус аварийных зданий. Их жильцы всерьез опасаются повторения истории с «карточным домиком».

Жители домов № 15 по Кромскому шоссе и № 102 по Наугорскому шоссе в августе пришли на личный прием к прокурору Орловской области. Проверка, которую провели по их обращениям, показала, что экс-чиновник «на протяжении длительного времени не принимал должных мер к признанию этих жилых домов аварийными».

— В результате бездействия органа местного самоуправления указанные дома не были своевременно включены в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Сообщается, что на бывшего главу управления мэрии завели два уголовных дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Экс-чиновника могут задержать. Идут обыски.

Напомним, именно Игнатушин в свое время годами давал отписки жителям дома на набережной Дубровинского в Орле, которые боялись жить в разрушающемся здании. Чиновники лишь сдвигали сроки включения этого здания в программу капремонта. Жители дома рассказывали СМИ, что Игнатушин постоянно повторял одну фразу: «Все нормально, дом сто лет стоять будет». В итоге 29 августа 2017 года «карточный домик» рухнул.

ИА «Орелград»