Пригороды Орла с проверкой облетел беспилотник

В Орловской области сотрудники двух ведомств провели небесный рейд.

В Орловской области прошел очередной необычный «земельный» рейд, который с полным правом можно назвать небесным. Его совместными усилиями провели сотрудники территориального органа Россельхознадзора и Главного управления МЧС России по региону. Рейд был организован на территории Орловского района. Для этого был использован квадрокоптер – беспилотный летательный аппарат.

Каждое ведомство преследовало свои цели. Так, сотрудники МЧС при помощи беспилотника оценили степень пожарной безопасности на землях, граничащих с лесными массивами. Кроме того, они наблюдали за полями – не сжигает ли кто-то стерню.

Специалистов управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, как пояснили в пресс-службе этого ведомства, интересовали земли сельскохозяйственного назначения. Напомним, закон обязывает собственников, арендаторов и пользователей вводить такие земли в оборот. За нарушение этого требования грозит весьма суровая административная ответственность. Штрафы для юрлиц исчисляются сотнями тысяч рублей.

В результате при помощи квадрокоптера удалось обнаружить два заброшенных участка из категории земель сельхозназначения. Сообщается, что они расположены на территории Жиляевского сельского поселения. Один из них на праве собственности принадлежит агропромышленной корпорации «Юность», а второй – физлицу.

«На площади более 14 га не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, — сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — На данных земельных участках не обнаружено почвообрабатывающей техники, отсутствуют высеянные сельскохозяйственные культуры, не происходит выпас скота и сенокошение. Земельные участки не используются для ведения сельскохозяйственного производства».

Вероятно, теперь в отношении нарушителей будут приняты меры. Добавим, что использовавшийся в рейде квадрокоптер принадлежит группе организации и контроля применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Орловской области.

ИА «Орелград»