Клычкову припомнили прыжок от Навального к Путину

Депутат облсовета рассказала, какой вклад губернатор-коммунист внес в проигрыш КПРФ на сентябрьских выборах.

Депутат облсовета Валентина Остроушко объяснила на своей странице в соцсети, почему КПРФ показала такие плачевные результаты на сентябрьских выборах. Депутат уверена: КПРФ «перестала быть на Орловщине любимой партией», а губернатор-коммунист Андрей Клычков «все свои идеи принес в жертву».

По мнению Остроушко, возможно, коммунистические идеалы и прежде Клычкову были, мягко говоря, не свойственны. Среди прочего, депутат припомнила губернатору начало его политической карьеры.

— Просто устроился там, где критиковали власть – и получал от оппозиции политические дивиденды… В то место, где тогда власть раздавали, было не пробиться, – денег и связей не было… А потом было выгодно сотрудничать с Навальным, чтобы как представителю оппозиционной партии получить поддержку на выборах мэра Москвы? Да…. Но тут появилось другое, еще более выгодное предложение – получить поддержку от Путина…. И скок-поскок от Навального к Путину, — написала Остроушко.

Депутат поделилась мыслями о том, что все, за что КПРФ критиковала прежних губернаторов, сегодня процветает. К примеру, закрываются сельские школы, продан кинотеатр «Родина», при проведении госзакупок дорогие тендеры выигрывает одна и та же структура Маркиных и пр. Также Клычкову ставится в вину отсутствие коммунистов на высоких постах в региональном правительстве и то, что губернатор стал реже встречаться с простыми орловцами.

В конце поста Остроушко провела параллель с ситуацией в Иркутске, где сына бывшего губернатора-коммуниста Левченко обвинили в хищении денег из Фонда капремонта. Депутат намекнула, что силовики могут «копать» и под Клычкова.

— Вот и орловский прокурор Владислав Малкин, взяв под личный контроль расследование уголовного дела по хищениям бюджетных средств при строительстве многофункционального медицинского центра в Орле (так называемого Титаника), стал таким образом акцентировать внимание на делах, которые ведут к члену губернаторской команды – Блохину. Тому самому, который много знает и о делах минувших дней, и о делах нынешних, — написала Остроушко.

ИА «Орелград»