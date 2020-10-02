Чиновники вынуждают Вдовина самому ловить бездомных собак

Вице-спикер Орловского облсовета показал «отписки», судя по которым, вопрос с бродячими животными решится еще не скоро.

Депутат областного Совета Михаил Вдовин выложил в Сети копии документов, которые пришли ему из разных ведомств. Все они – ответы на обращения депутата о ситуации с бродячими собаками в Орле.

Как уже писал «Орелград», этим летом в одном только Северном районе города бродячие собаки покусали около десятка человек. Чиновники уверяют, что эти животные ранее были стерилизованы, но из-за отсутствия приюта после санобработки их выпускают обратно. Ситуаций заинтересовались следственные и надзорные ведомства, но решения проблемы пока нет.

Судя по обращению Вдовина, от бродячих собак страдают и жители Заводского района. На запрос депутата в областной департамент ЖКХ его глава Денис Блохин «перекинул» Вдовина на управление ветеринарии. Причем с пометкой «с уважением». Ветеринария свела все к частностям: потребовала сообщить породу и точный адрес нахождения собак, чтобы их тут же отловить. А замглавы администрации Орла Олег Минкин честно признался, что отловленных животных потом отпустят «в места их прежнего обитания».

— Из полученных ответов сделал вывод, что жители так и будут прятаться от бродячих собак, а мне, как депутату, остается только одно – взять мешок, посадить туда бродячих собак и привезти их в те структуры, которые мне прислали ответы, может после этого дело сдвинется с места, но боюсь, что собаки чиновников трогать не будут, по известным причинам, — написал про этот замкнутый круг Вдовин.

ИА «Орелград»