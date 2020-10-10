Грешилов официально расписался с молодой женой

Основатель «Гринна» узаконил брак

Основатель «Гринна», почетный гражданин Орловской области Николай Грешилов и его возлюбленная, студентка МГИМО Елена Скок официально узаконили свой брак. Об этом 10 октября сообщил «Орелтаймс».

Грешилова и Скок сфотографировали на выходе из ЗАГСа на Пролетарской горе. На памятном событии присутствовали только фотограф и видеограф.

Грешилова и Скок пышно отпраздновали свадьбу 30 августа. Банкет прошел на базе ресторана «Шари-Вари», и его обсуждал весь Орел. Гостей приехал поздравить известный певец Валерий Меладзе.

ИА «Орелград»