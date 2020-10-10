Под Орлом расстреляли дорожную камеру. Она оказалась муляжом

10.10.2020 | 12:33 Новости, Общество

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Но «Орелгосзаказчик» все равно расстроился

Под Орлом неизвестные расстреляли муляж комплекса фиксации нарушений ПДД — видимо, думая, что это настоящая камера. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте «Орелгосзаказчика».

«К большому сожалению, на территории региона находятся граждане, которые намерено выводят из строя приборы, позволяющие организовать планирование и организацию дорожного движения. Надеемся, что виновные в порче государственного имущества понесут реальное наказание», — говорится в тексте.

 

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Публикация от @orelgoszakaz

За последние три года в Орловской области стало на 43% больше камер, сообщали ранее в правительстве региона. По результатам работы комплексов фотовидеофиксации в 2019 году нарушителей ПДД оштрафовали на 265,4 млн рублей. Было выписано порядка 400 тысяч штрафов.

ИА «Орелград»

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