Власти похвалились «Зеленой рощей»

12.10.2020 | 16:40 ЖКХ, Новости

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Деятельность орловского оператора реформы ТБО высоко оценили в пресс-службе областного правительства.

12 октября на заседании правительства Орловской области подвели промежуточные итоги двухлетней работы УК «Зеленая роща». Напомним, это предприятие назначено оператором мусорной реформы на Орловщине. У чиновников, как выяснилось, замечаний к работе учрежденного ими регоператора почти нет.

Так, в пресс-службе облправительства напомнили, что в 2018 году новая система обращения с отходами появилась для упорядочение учета мусора, прекращения деятельности «серых» перевозчиков и ликвидации несанкционированных свалок. Благодаря 4 мусоросортировочным комплексам, которые работают в регионе, «Зеленая роща» смогла в 2019 году выполнить показатели, установленные федеральным проектом «Комплексная система обращения с ТКО». «По показателям 2020 года рисков также нет», — уверены в правительстве региона.

Сообщается, что в этом году Счетная палата РФ провела аудит отрасли обращения с отходами. «Орловская область вошла в первую тройку регионов имеющих наиболее сбалансированную, рабочую территориальную схему обращения с отходами», — сообщает пресс-служба облправительства. Как уже писал «Орелград», в июле «Зеленая роща» наряду с другими регоператорами страны, получила субсидию от федерального правительства в размере 58,8 млн рублей. Эта мера господдержки из-за убытков отрасли, связанных с пандемией коронавируса.

Сообщается, что «для дальнейшего развития» «Зеленая роща» должна провести ряд мероприятий. В частности, увеличить охват обслуживаемых юридических лиц, а также произвести ревизию существующих договоров. Имеют место случаи, когда существующие площадки накопления мусора не включаются в договоры с перевозчиками, а людям не выставляют квитанции за вывоз ТКО. Также предприятие намерено продолжить работу по раздельному сбора мусора.

Насколько «успешно» регоператор осуществляет в Орловской области свою деятельность, можно почитать здесь, здесь и здесь.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2020 год

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