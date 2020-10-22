Горсовет не поддержал мэрию по вопросу закрытия ярмарок

Замглавы администрации Игорь Краличев выступил перед депутатами с кашей из аргументов, следует из сообщения пресс-службы заксобрания

Профильный комитет горсовета Орла рассмотрел вопрос о закрытии двух самых больших ярмарок выходного дня – на площади Жукова и в сквере Комсомольцев. Напомним, соответствующее постановление, прощаясь с постом сити-менеджера, издал Александр Муромский, что вызвало серьезные протесты со стороны торговцев и жителей.

Перед депутатами предстал замглавы администрации Игорь Краличев, который ранее пожаловался в полицию на сбор подписей в защиту ярмарок. Из сообщения пресс-службы горсовета следует, что чиновники выискивают всё новые аргументы в пользу своего решения. Если раньше речь шла о коронавирусе, то теперь Краличев сослался на то, что ярмарки находятся на проезжей части, грядущее благоустройство и отсутствие кассовых аппаратов.

Зампред горсовета Орла Владимир Негин предложил не закрывать ярмарки, а поменять их оператора, если у чиновников есть претензии. Сейчас организацией занимается Торгово-промышленная палата – напомним, она сама была не в курсе резкого решения Александра Муромского.

«Я не понимаю, почему люди должны страдать. Ярмарка на площади Жукова тоже появилась там не изначально, но мы приучили уже жителей, им так удобно. А к вопросу актуальности, если мы с вами приедем на ярмарку, то увидим огромное количество жителей. Обратитесь к опыту других регионов — Брянск, Курск. Пандемия не только в Орле. Но там ярмарки работают и их там больше», — заявил Негин, и его поддержали другие депутаты.

Парламентарии рекомендовали мэрии пересмотреть постановление так, чтобы в 2021 году ярмарки остались на площади Жукова и в сквере Комсомольцев. Вновь к вопросу ярмарок депутаты вернутся в ноябре.

ИА «Орелград»

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