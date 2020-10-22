С улицы Ленина в Орле предложили убрать «саркофаги»

В горсовете предложили вернуть центральной улице прежний вид.

На заседании профильного комитета горсовета группа депутатов предложила вернуть улице Ленина в Орле «прежний исторический облик». Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Владимир Строев.

Строев написал, что «вопрос отправлен в Администрацию области для создания комиссии из депутатов, чиновников и представителей общественности для формирования общей позиции по данному вопросу». Судя по всему, о том, к какому именно «прежнему» облику предложено вернуться, идут дискуссии. Так, сам Строев пояснил, что по его личному мнению «вернуться к проекту 1985 года нет необходимости, достаточно убрать «саркофаги» и тогда уже принимать окончательное решение».

Напомним, высокие клумбы, которые в народе сразу прозвали «гробницами» и «саркофагами», а также неудобные для маломобильных граждан пороги на улице Ленина появились в 2016 году. Тогда на ремонт главной пешеходной улицы города из Дорожного фонда выделили 53 млн рублей. Главный архитектор области Ваагн Вермишян, которого недавно арестовали за коррупцию, лично взялся осваивать эти деньги. Он обещал сделать Ленинскую самой красивой улицей мира. При этом общественности переделку преподносили именно как ремонт, уверяя, что внешний облик улицы не изменится. Ведь тогда речь должна была вестись о реконструкции, а на ее проведение требовалось согласование горсовета. В итоге отремонтированная улица не выдержала и года: ливневка работала со сбоями, облицовка «надгробий» стала сыпаться, а тротуарная плитка проваливаться.

ИА «Орелград»