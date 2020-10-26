Орловца заподозрили в оскорблении чувств верующих

Возможно, мужчину будут судить за комментарий «ВКонтакте»

Житель Верховского района стал фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 31-летний мужчина в апреле 2020 года прокомментировал пост в соцсети «ВКонтакте». Силовики усмотрели в его словах «явное неуважение к обществу» и желание оскорбить чувства верующих.

«Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Статья об оскорблении чувств верующих появилась в российском законодательстве в 2013 году. Спустя четыре года в Орловской области возбудили по ней первое дело: его фигурантом стал 29-летний житель Орла, разместивший в «ВКонтакте» несколько изображений. Они были расценены как унижение православных.

Статья неоднократно подвергалась критике. В частности, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский называл закон об оскорблении чувств верующих неконституционным и юридически абсурдным. По его словам, он выделяет верующих в особую категорию, чьи чувства должны охраняться.

ИА «Орелград»