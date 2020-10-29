В Орле на директора «Русичей» завели еще два уголовных дела

Орловские следователи установили новые эпизоды преступной деятельности.

На директора спортшколы «Русичи» Бориса Люблинского завели еще два уголовных дела по статье о мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области. «Дополнительные эпизоды» преступной деятельности главы СШОР обнаружились в процессе уже начатого расследования.

Как уже писал «Орелград», 1 октября стало известно о том, что на Люблинского возбуждено два уголовных дела: о мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, директор спортшколы, используя свое служебное положение, с февраля 2016 года по август 2020 года похитил из кассы более 800 тысяч рублей. Деньги выводились благодаря созданию фиктивных тренировочных групп. Также следствие считает, что Люблинский получил 41,5 тыс. рублей от подчиненного за повышение премии. Директора СШОР задержали.

29 октября стало известно, что в отношении Люблинского дополнительно возбуждено два уголовных дела о мошенничестве.

— По версии следствия, Люблинский, используя свое служебное положение и должностные полномочия вопреки интересам службы, действуя из корыстной заинтересованности, с 2018 года по 2019 год похитил денежные средства, принадлежащие БУ ОО «СШОР «Русичи» на общую сумму более 198 тысяч рублей, путем создания фиктивных спортивных групп, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовных дел осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД.

ИА «Орелград»