Суд снова не разрешил Грешилову вернуться в «Гринн»

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Заводского суда Орла.

Основателю корпорации «Гринн» Николаю Грешилову не удалось вернуться на должность гендиректора компании. Орловский областной суд оставил в силе решение Заводского суда, который ранее отказал Грешилову в восстановлении на работе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ответчиком в апелляции выступала корпорация «Гринн». Как уже писал «Орелград», ее акционеры уволили Грешилова с поста гендиректора и назначили нового руководителя. Заводской суд полностью отказал в удовлетворении иска создателя «Гринна», который просил признать недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров.

Напомним, экс-владелец АО «Корпорация «Гринн», почетный гражданин Орловской области Николай Грешилов ранее продал «Гринн» букмекерской компании. Одновременно он зарегистрировал новый бизнес — инвестиционно-строительную компанию «ННГ», которая специализируется на подрядных работах по строительству различных объектов.

В феврале этого года стало известно, что Грешилов покинул пост гендиректора «Гринн». Его место заняла Анастасия Воронина, гендиректор брянского ООО «Паб», которое с декабря контролирует «Гринн». «Паб» принадлежит компании «Букмекер паб» — российскому юрлицу букмекерской компании 1xBet. Недавно стало известно, что СКР разыскивает создателей 1xBet по подозрению в незаконной организации азартных игр.

ИА «Орелград»