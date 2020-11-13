Власти признали, что в Кромской ЦРБ нет заявленных 140 коек для больных COVID-19

Ковидарий укомплектован лишь наполовину. Здесь не хватает специалистов.

В Кромской ЦРБ нет 140 коек для лечения больных коронавирусом. Здесь развернута только половина от заявленного количества мест – 70. При этом на сегодня свободны только 2 места. Эту информацию 13 ноября на брифинге для СМИ подтвердил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

Напомним, как уже писал «Орелград», ранее фельдшер орловской скорой помощи Дмитрий Серегин заявил о том, что в открытом неделю назад для приема коронавирусных больных корпусе Кромской ЦРБ уже почти закончились места. Серегин в своей посте усомнился, что там на самом деле развернули 140 коек.

Именно эту цифру – 140 мест – назвал губернатор Андрей Клычков, говоря об открытии ковидария в Кромах. Ни он, ни Залогин ни разу до сегодняшнего дня не говорили, что на самом деле в отделении для коронавирусных больных всего 70 коек.

На брифинге 13 ноября Залоги попытался объяснить, почему произошла путаница в цифрах. Выяснилось, что «запустить сразу» все 140 мест — это «непростая задача». В больнице нет медиков, которые могли бы работать с ковидными больными. Поэтому «в настоящее время там обеспечивают запуск специалисты-инфекционисты», которые обучают персонал ЦРБ.

Когда именно откроют остальные 70 коек, чтобы достичь заявленного Клычковым числа мест в ковидарии, Залогин ответить не смог. По его словам, это будет зависеть от «готовности персонала».

Залогин заявил, что на данный момент из введенных 70 коек занято 68. У 25 из этих пациентов признаки пневмонии.

ИА «Орелград»