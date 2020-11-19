Управление капитального строительства Орла пустят с молотка

Власти города решили приватизировать важное предприятие.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило заинтересованных лиц о проведении аукциона, назначенного на 21 декабря 2020 года. На торги будет выставлен только один лот — пакет акций АО «Управление капитального строительства г. Орла». Речь идет о продаже 100 процентов уставного капитала, который состоит из 23 367 обыкновенных именных бездокументарных акций. Все они принадлежат муниципальному образованию «Город Орел».

Начальная цена пакета установлена в размере 72,251 миллиона рублей на основании отчета независимого оценщика. В роли последнего выступило ООО «Центр Оценки». Шаг аукциона составит 3,612 миллиона рублей. Отметим, что начальная цена продажи более чем в 3 раза превышает размер уставного капитала АО «УКС г. Орла», который составляет 23,367 миллиона рублей. Он складывается из номинальной стоимости всех акций, которая равна 1000 рублей каждая.

Основные виды деятельности предприятия: выполнение функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капремонту и расширению объектов социальной, производственной и непроизводственной сферы и иных сооружений, устройств и инженерных сетей на территории Орла. Также оно занимается строительным контролем, участвует в совместной инвестиционной деятельности, изготавливает строительные материалы и многое другое.

Монополистом это АО не является – оно не значится в реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов. Это и неудивительно, так как среднесписочная численность работников этого общества за первое полугодие 2020 года составила всего 9 человек. Добавим, что этот же пакет акций мэрия выставляла на торги уже трижды: в августе, октябре и декабре 2019 года. Все они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

ИА «Орелград»