Забытый пай обнаружили под Орлом

22.11.2020 | 16:43 Общество, Экономика

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Владельцу заброшенного участка выписали крупный штраф.

В Орловской области собственник земельного участка будет вынужден заплатить довольно крупный для физического лица штраф. Ответственность он понесет за то, что надолго «забыл» об обработке принадлежащей ему земли. Причем речь идет не о маленьком огороде, а о целом «поле» площадью 45 га.

Именно такую площадь зарастания земли сорняками зафиксировали специалисты территориального управления Россельхознадзора. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Он был выявлен в ходе планового рейда, проведенного в августе текущего года на территории Урицкого района. Инспекторы установили, что участок принадлежит физическому лицу на праве общей долевой собственности.

«Согласно требованиям Земельного кодекса РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками, обязаны использовать принадлежащие им земли в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом использования», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

Кроме того, они обязаны проводить мероприятия по защите таких земель, в частности, не давать им зарастать дикой травой, деревьями и кустарником. В данном случае ничего этого сделано не было, за что владельца земли и наказали административным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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