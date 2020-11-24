Из-за воровства денег по нацпроектам на Орловщине возбудили уголовные дела

24.11.2020 | 15:13 Новости, Происшествия

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Общий ущерб превышает 2 млн рублей.

С начала текущего года в Орловской области возбудили 2 уголовных дела, связанных с хищением денег, которые государство выделяет на нацпроекты. Об этом на совещании в обладминистрации рассказал представитель регионального УМВД.

По информации замначальника управления экономической безопасности УМВД Дмитрия Радостина,  БПОУ ОО «Глазуновский техникум» в рамках нацпроекта «Образование» хотел закупить сельхозтехнику и оборудование у московской фирмы «Белтехмаш». Заказчик перечислил поставщику более 2 млн рублей по договору купли-продажи. Однако директор московской фирмы, по версии следствия, эти деньги похитил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Во втором случае ущерб государству оказался гораздо меньше. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» во Мценске пытались украсть 100 тыс. рублей. Чиновники местной администрации заключили контракт с ООО «Спецстроймонтаж» на благоустройства сквера Танкистов во Мценске. Гендиректор фирмы, отчитываясь о завершении работ, «прибавил» к освоенному объему еще 100 тыс. рублей. На него тоже завели дело о мошенничестве.

ИА «Орелград»

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