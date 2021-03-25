Эсеры пожалуются на Новикова в прокуратуру после скандальной сессии горсовета

Руслан Перелыгин считает, что спикер парламента Орла ведет себя некомпетентно

После скандальной сессии горсовета 25 марта, на которой «Справедливая команда» (фракция «Справедливой России», братья Виталий и Игорь Рыбаковы и их сторонники – прим. ред.) около 20 минут скандировали «Дайте слово!», «Орелград» связался с лидером регионального отделения СР Русланом Перелыгиным и попросил его прокомментировать произошедшее. Прежде всего редакция поинтересовалась, почему такие инциденты не происходили в областном совете, где Перелыгин и Рыбаковы работали с 2016 года.

«Впервые я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда не дали слово руководителю фракции донести позицию до всех депутатов, до жителей города по поводу повышения тарифов [на проезд в транспорте до 20/23 рублей]. [Председатель горсовета] Василий Федорович [Новиков] в данной ситуации повел себя как некомпетентный руководитель, который просто недостоин быть председателем на данный момент. По моей практике в областном совете – какие бы у нас не были разногласия, нам всегда давали слово, и мы четко высказывали свою позицию. Если Василий Федорович в таком темпе будет продолжать, то ничего хорошего из городского совета не выйдет», — сказал Перелыгин.

Он отметил, что в горсовете депутаты должны высказываться по вопросам повестки, и подгонять процесс недопустимо. «Если кто-то из депутатов спешит и не может посвятить один день в месяц жизни города, то пусть складывает свой мандат, и найдутся достойные люди, которые будут и активно заниматься депутатской деятельностью», — заявил эсер.

Перелыгин также возмутился законом о праве лишать депутатов права голоса через комиссию, который приняли сегодня в первом чтении. Если документ примут и во втором чтении, то эсеры намерены обратиться в суд с его оспариванием, заявил депутат. Также эсер пообещал сделать выводы после сессии и подготовить обращение в прокуратуру «по поводу нарушения Новиковым регламента и депутатской этики».

«Он не считает нужным слушать и слышать альтернативные мнения, которые сегодня так нужны в целом даже стране, чтобы страна процветала и развивалась. Когда идет подавление большинством, ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Перелыгин.

ИА «Орелград»