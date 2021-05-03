Главу облздрава Ивана Залогина отправили в отставку

3.5.2021 | 10:36 Важное, Новости, Политика

При этом подследственному чиновнику сначала предложили уволиться по собственному желанию

Главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина отправили в отставку, утверждают «Орловские новости». Чиновник находится под домашним арестом по делу о создании препятствий бизнесу и превышении полномочий.

Журналисты выяснили, что после задержания Залогину предложили уволиться по собственному желанию. Он отказался, и в итоге 30 апреля с ним расторгли контракт.

  • Ивана Залогина задержали 20 апреля на рабочем месте. Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.
  • По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.
  • При обыске у Залогина нашли более 5,5 млн рублей в отечественной и иностранной валюте. Чиновник не признал вину.

ИА «Орелград»

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