Главу облздрава Ивана Залогина отправили в отставку

При этом подследственному чиновнику сначала предложили уволиться по собственному желанию

Главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина отправили в отставку, утверждают «Орловские новости». Чиновник находится под домашним арестом по делу о создании препятствий бизнесу и превышении полномочий.

Журналисты выяснили, что после задержания Залогину предложили уволиться по собственному желанию. Он отказался, и в итоге 30 апреля с ним расторгли контракт.

Ивана Залогина задержали 20 апреля на рабочем месте. Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

При обыске у Залогина нашли более 5,5 млн рублей в отечественной и иностранной валюте. Чиновник не признал вину.

ИА «Орелград»