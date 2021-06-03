Дело о брошенном об пол ребенке заинтересовало Бастрыкина

Центральный аппарат СК взял расследование на контроль

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовными делами, которые возбудили на 22-летнюю орловчанку. Напомним, в Сеть попало видео, на котором она бросила своего 2-летнего ребенка об пол.

Как сообщили в СК, Бастрыкин потребовал от руководства орловского управления доложить о ходе расследования уголовных дел. Центральный аппарат Следственного комитета взял ход расследования под свой контроль.

Видео появилось в интернете 1 июня. На кадрах видно, как девушка достает плачущего ребенка из кроватки, несколько раз трясет, а затем бросает на пол с высоты примерно 1 метра.

Инцидент сняла на видео подруга орловчанки, она и обратилась в полицию. Силовики нашли и задержали девушку. Ребенка изъяли из семьи и госпитализировали в НКМЦ, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

На мать завели два уголовных дела; журналистам она рассказала, что в злополучный вечер выпивала с подругами, а когда ребенок начал плакать, она долго не могла его успокоить.

Кроме двух уголовных дел на орловчанку, следователи завели еще одно – о халатности органов опеки.

ИА «Орелград»