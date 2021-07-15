Залогину продлили домашний арест

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Советский районный суд города Орла продлил домашний арест бывшему руководителю департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину, сообщается на сайте суда.

14 июля 2021 года Советский районный суд рассмотрел постановление следователя по особо важным делам о продлении Залогину домашнего ареста и решил увеличить срок наказания. Постановление суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ивана Залогина задержали 20 апреля на рабочем месте. Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

При обыске у Залогина нашли более 5,5 млн рублей в отечественной и иностранной валюте. Чиновник не признал вину. Его отправили под домашний арест, а в мае уволили из правительства Орловской области.

ИА «Орелград»