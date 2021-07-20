Орловский избирком зарегистрировал Перелыгина кандидатом в Госдуму

Он баллотируется от политической партии «Справедливая Россия»

Орловская избирательная комиссия зарегистрировала лидера «Справедливой России» Руслана Перелыгина кандидатом в Государственную думу. Об этом пресс-служба избиркома заявила в своём Телеграм-канале.

Сообщается, что Перелыгин баллотируется по одномандатному избирательному округу № 145.

Напомним, ранее документы на выборы подал также учредитель ИА «Орелград» Владислав Числов — он баллотируется от партии ЛДПР. Кроме того, действующие депутаты Госдумы Ольга Пилипенко («Единая Россия») и Василий Иконников (КПРФ) будут избираться на новый срок.

Как уже писал «Орелград», на выборы в Госдуму зарегистрировался также губернатор Орловской области Андрей Клычков. Действующий глава региона избирается по федеральной части списка от КПРФ, где занимает пятое место. Несмотря на отрицание своего ухода с поста главы региона, позднее Клычков допустил такой исход.

ИА «Орелград»