Орловский избирком зарегистрировал Перелыгина кандидатом в Госдуму

20.7.2021 | 12:39 Новости, Политика

Он баллотируется от политической партии «Справедливая Россия»

Орловская избирательная комиссия зарегистрировала лидера «Справедливой России» Руслана Перелыгина кандидатом в Государственную думу. Об этом пресс-служба избиркома заявила в своём Телеграм-канале.

Сообщается, что Перелыгин баллотируется по одномандатному избирательному округу № 145.

  • Напомним, ранее документы на выборы подал также учредитель ИА «Орелград» Владислав Числов — он баллотируется от партии ЛДПР. Кроме того, действующие депутаты Госдумы Ольга Пилипенко («Единая Россия») и Василий Иконников (КПРФ) будут избираться на новый срок.
  • Как уже писал «Орелград», на выборы в Госдуму зарегистрировался также губернатор Орловской области Андрей Клычков. Действующий глава региона избирается по федеральной части списка от КПРФ, где занимает пятое место. Несмотря на отрицание своего ухода с поста главы региона, позднее Клычков допустил такой исход.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования