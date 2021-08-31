Орловцам предложили приобрести имущество должников на торгах

Налоговики реализуют необычный проект повышения эффективности продаж.



Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что они имеют право приобрести арестованное имущество должников на специально организованных для этого торгах. Механизм действует уже много лет. Однако сейчас он получил широкую информационную поддержку. В УФНС пояснили, что речь идет о реализации проекта «Повышение эффективности реализации имущества должников». Его цель – напомнить жителям о том, что территориальными органами Росимущества и привлеченными ими спецорганизациями на регулярной основе производится продажа имущества должников на публичных торгах в электронной форме.

«На торги может быть выставлено имущество (автомобиль, гараж, жилая недвижимость и прочее) по привлекательной начальной цене, — рассказали в региональном управлении ФНС. — Участвовать в торгах имеет право любое лицо, кроме лиц, прямо указанных в законе. Информация обо всех проводимых торгах размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru в разделе «Реализация имущества должника».

Для участия потребуется электронная подпись, применяемая электронной торговой площадкой, на которой проводятся торги. В ведомстве добавили, что для удобства граждан налоговая служба совместно с Росимуществом разработала подробную инструкцию. Следуя ей, простые граждане и юридические лица смогут приобрести приглянувшееся им арестованное имущество должников.

Форма подачи предложений о цене торгов указывается в информационном сообщении. Торги с открытой формой подачи предложений проводятся путем повышения начальной цены имущества на «шаг аукциона». Каждый участник при этом видит ценовые предложения других участников. При проведении торгов с закрытой формой предложения подаются перед проведением торгов. Участник торгов не может видеть ценовые предложения своих конкурентов. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Как писал «Орелград», ранее управление ФССП России по Орловской области сообщило, что в первой половине 2021 года в регионе было наложено более 1400 арестов на движимое и недвижимое имущество должников. В установленном порядке оно было оценено и передано для проведения торгов. Всего в первом полугодии текущего года было реализовано свыше 40 единиц арестованного имущества на суму более 21 миллиона рублей. В настоящее время на реализации находится арестованное имущество на сумму более 175 миллионов рублей, в том числе свыше 100 единиц автотранспорта, пять квартир и более 150 единиц малоценного имущества.

ИА «Орелград»