Телефонные мошенники вновь ограбили орловцев

Общий ущерб – около миллиона рублей.

Двое жителей Орловской области стали очередными жертвами телефонных мошенников, сообщила пресс-служба УМВД.

В Орле 41-летний мужчина обогатил аферистов на 656 тысяч рублей, а в Болховском районе 61-летняя женщина — на 341 тысячу. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Мошенники действовали по схеме, которую «Орелград» многократно описывал до этого.

Потерпевшему звонят люди, представляясь сотрудниками банка. Они рассказывают о том, что неизвестные злоумышленники пытаются оформить кредит от его лица. Далее жертву убеждают в том, что лучший способ защиты – это самому оформить кредиты, обналичить их и перевести на некие «безопасные счета». Осознав обман, люди обращаются в правоохранительные органы с заявлениями, но финансовые средства находятся уже в распоряжении мошенников.

Аналогичные случаи были во Мценском районе и в Орле (неоднократно).

Пресс-служба УМВД снова рекомендовала гражданам повышать бдительность:

«Полиция в очередной раз предупреждает: если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются по Вашим персональным данным оформить кредит, знайте – это мошенники!

Помните, что злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Не выполняйте никаких действий, незамедлительно завершите разговор и перезвоните в банк по номеру, указанному на карте или официальном сайте, или дежурную часть территориального органа внутренних дел, обязательно набрав номер заново собственноручно, и уточните всю необходимую информацию.

Предупредите о подобных случаях своих родных (особенно пожилых родственников), знакомых. Во всех ситуациях, вызывающих сомнение, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 (с мобильного 102) и проконсультируйтесь с сотрудниками».

ИА «Орелград»