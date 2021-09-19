В Орле на самом «грязном» округе аннулировали 67 бюллетеней

На переносной урне отсутствовала пломба.

Благодаря жалобам наблюдателей, 67 бюллетеней признано недействительными, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на кандидата Владимира Симонова. Это произошло на избирательном участке № 29 (ЗАО «Кондитерская фабрика»).

«В Северном районе после жалоб наблюдателей от эсеров недействительными признали 67 бюллетеней, находящихся в переносной урне для голосования. Об этом сообщил кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Симонов. Как сказано в акте, составленной УИК, поводом к аннулированию бюллетеней стало нарушение закона. На урне отсутствовала пломба с идентификационными номерами, что не могло обеспечивать несанкционированное помещение или извлечение бюллетеней. В итоге бюллетени аннулировали», — сообщили «Орловские новости».

Ранее «Орелград» сообщал об этом инциденте:

«Одна из стационарных урн была не опломбированна. Члены комиссии вышли на надомное голосование с урной стянутой кабельными стяжками. Голосование на дому происходило без реестра заявок избирателей. Подана жалоба в УИК».

Отметим, что участок № 29 находится на одном округе с участками № 39 и № 49. С точки зрения громких скандалов, этот округ на данный момент является одним из самых «грязных» в Орле.

Участок № 39 стал известен «техническими ошибками», которыми завышается явка.

А участок № 49 неоднократно попадал в новостные сводки всех орловских СМИ, освещающих выборы. Сначала тут был обнаружен «картонный сейф». А сегодня — «волшебная книга», которая состояла из дублированных страниц.

За место в облсовете тут борются упомянутый кандидат Владимир Симонов от «Справедливой России» и Ирина Гоцакова, кандидат от «Единой России».

ИА «Орелград»