Завод «Орелмасло» многократно превысил допустимые выбросы пыли

21.9.2021 | 15:58 Новости, Происшествия

Материалы переданы в Роспотребнадзор.

Орловский филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО провел лабораторные исследования в рамках проверки предприятия «Орелмасло». Специалисты зафиксировали многократное превышение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.

«В частности, дважды зафиксировано превышение содержания пыли в выбросах сушки охладителя в цехе экстракции — в 1677 и 2665 раз», — сообщают эксперты.

Специалисты Центра передали материалы в Роспотребнадзор для дальнейшего реагирования.

Напомним, в последние дни лета жители Орла жаловались на едкий запас, который стоял над городом. Выбросы произошли на заводе «Орелмасло». Произошедшим заинтересовалась Прокуратура области, были обнаружены нарушения экологических правил.

ИА «Орелград»

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