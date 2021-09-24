После убийства Вики Гнедовой проверят главу орловского СК Павла Ермакова

Поводом для этого стали затянувшиеся поиски пропавшей девочки.

Председатель СК России Александр Бастрыкин посредством видеоконференц-связи провел оперативное совещание, посвященное работе территориальных следственных органов по происшествиям с несовершеннолетними, в том числе в летний период. Произошло это сразу после трагедии в Перми, где в результате стрельбы в вузе погибли шесть человек. Как сообщается на сайте СК России, глава ведомства заслушал руководство ряда региональных подразделений по отдельным резонансным происшествиям.

«Вновь прозвучал доклад и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области Ермакова П.В. о ходе расследования уголовного дела об убийстве 9-летней девочки из села Казарь Залегощенского района, — говорится в официальном сообщении СК. — Председатель Следственного комитета остался крайне недоволен работой региональных следователей, которые почти 3 месяца не могли установить обстоятельства совершенного преступления. В отношении Ермакова П.В. назначена служебная проверка».

Напомним, тело пропавшей три месяца назад Вики Гнедовой из села Казарь было найдено 15 сентября в подвале многоквартирного дома, где она жила с родителями. Оно было спрятано на глубине около двух метров. Опознать девочку удалось по одежде. Под подозрение в убийстве попал 61-летний работник местной школы. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что «он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ, и сейчас находится под стражей».

Возвращаясь к совещанию, добавим, что в целом за прошедшее лето и часть сентября в России по результатам организованных проверок сообщений о преступлениях и иных чрезвычайных ситуациях, где потерпевшими стали дети, возбуждено 3 тысячи уголовных дел. Бастрыкин указал на «необходимость обеспечения незамедлительной реакции на сообщения о пострадавших несовершеннолетних, оперативное и качественное расследование инцидентов с детьми, включая установление обстоятельств, им способствовавших, а также роли должностных лиц, чьи действия или бездействие повлекли несчастные случаи или преступления против несовершеннолетних».

ИА «Орелград»