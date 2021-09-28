Андрей Клычков в прямом эфире отказался от депутатского мандата

Также прозвучали планы политика на ближайшее будущее.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире соцсетей подписал отказ от мандата депутата Государственной Думы.
Ранее Клычков был включен в партийный список КПРФ и, согласно итогам голосования, проходил в федеральный парламент.
В ходе вчерашнего эфира, который губернатор проводил из Москвы, были озвучены три задачи, которые должны быть реализованы в обозримом будущем:
— Увеличение бюджета Орловской области до 50 млрд рублей к 2024 году,
— Открытие студенческого кампуса,
— Окончание ремонта Красного моста.
ИА «Орелград»