Андрей Клычков в прямом эфире отказался от депутатского мандата

28.9.2021 | 10:09 Новости, Политика

Также прозвучали планы политика на ближайшее будущее.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире соцсетей подписал отказ от мандата депутата Государственной Думы.

Ранее Клычков был включен в партийный список КПРФ и, согласно итогам голосования, проходил в федеральный парламент.

В ходе вчерашнего эфира, который губернатор проводил из Москвы, были озвучены три задачи, которые должны быть реализованы в обозримом будущем:

— Увеличение бюджета Орловской области до 50 млрд рублей к 2024 году,

— Открытие студенческого кампуса,

— Окончание ремонта Красного моста.

ИА «Орелград» 

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