Орловец получил штраф за отказ выполоть сорняки

Мужчине придется заплатить достаточно крупную для простого гражданина сумму.

В Орловской области постановлением мирового судьи судебного участка Урицкого района местный житель был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела он был подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей – сумма достаточно крупная, которая лишь немного уступает МРОТ. Подробности разбирательства поведала пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Сообщается, что мужчина, формально, был наказан за неповиновение. Дело в том, что он является землевладельцем. Ему принадлежит участок площадью 8 га, расположенный на территории Бунинского сельского поселения Урицкого района. Этот участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Недавно в рамках планового рейда его осмотрели инспекторы ТУ Россельхознадзора.

Они зафиксировали факт зарастания части этой земли сорняками, деревьями и кустарниками. Сам по себе этот факт доказывает, что земля давно не обрабатывается, значит, она не используется для сельхозпроизводства, как того требует закон. Землевладельцу было выдано предписание по устранению выявленного нарушения. Иными словами, он должен был очистить участок от сорняков и ввести его в оборот. Однако мужчина требования проигнорировал и ничего не сделал. За невыполнение предписания суд и привлек его к административной ответственности.

ИА «Орелград»