Десятки гранат и авиабомб взорвали под Орлом

Почти полторы сотни боеприпасов обезвредили спасатели за одни выходные.

Сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили 133 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. В Орловской области и без того практически ежедневно находят боеприпасы времен войны. Но длинная ноябрьская нерабочая неделя отличилась в этом плане. Особенно «урожайным» выдался выезд спасателей в Троснянский район, где в годы войны велись ожесточенные бои. Достаточно вспомнить Соборовское поле, которое, по сути, дало старт Курской битве.

По данным ГУ МЧС, только в Тросняском районе за день были изъяты и уничтожены (подрыв производится в специально отведенном для этого месте) три снаряда калибра 107 мм, девять 37-миллиметрвых снарядов, две минометные мины калибра 82 мм, одна минометная мина калибра 50 мм, две авиабомбы, шесть противотанковых мин, 24 гранаты РГД-33, пять гранат РПГ-40, одна гранату РГ-42 и семь гранат Ф-1. Все боеприпасы — времен Великой Отечественной войны.

«В Болховском районе были обезврежены три 76-миллиметровых снаряда, пять снарядов калибра 45 мм, три минометные мины калибра 82 мм, 19 минометных мин, две гранаты Ф-1, 38 гранат РГД-33, — перечисляют в ГУ МЧС. — В Мценском и Кромском районах обезврежено по одной гаранте Ф-1, в Дмитровском районе уничтожена одна минометная мина калибра 50 мм».

Спасатели напоминают, что даже по прошествии многих лет боеприпасы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент. Даже саперы не могут визуально определить, насколько опасен боеприпас. Поэтому важно не только не трогать найденные боеприпасы, но и незамедлительно сообщать о таких находках в службу спасения.

ИА «Орелград»